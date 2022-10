Aangespoelde orka bij Cadzand overleeft het niet

De orka die gistermiddag aanspoelde bij het Zeeuwse Cadzand heeft het niet overleefd. Pogingen om het dier terug in zee te krijgen, mislukten. De orka was er slecht aan toe en overleed rond middernacht. Een dierenarts gaf haar verdoving, om de pijn te beperken:

De orka die zaterdagmiddag aanspoelde in Cadzand is overleden. Rond middernacht werd het dier uit zijn lijden verlost. Het gebeurt zelden dat een orka op de Nederlandse kust aanspoelt. - NOS

Het gaat om een nog niet volgroeid vrouwtje van 5,5 meter lang. Haar toestand was de hele avond zorgelijk, liet SOS Dolfijn weten. De stichting zet zich in voor walvisachtigen.

Het dier werd gistermiddag rond 15.30 uur ontdekt op het strand bij Cadzand. Het lukte hulpverleners om haar te draaien en weer in zee te krijgen, maar een uur later spoelde zij 2,5 kilometer verderop weer aan.

Helaas heeft de orka het niet gered. Na een korte doodstrijd is ze ingeslapen op het strand. SOS Dolfijn is alle hulpverleners ontzettend dankbaar. Ook dank voor alle lieve berichtenen medeleven. pic.twitter.com/TjyKWvntBv

Orka's zijn een dolfijnensoort en ze leven in groepen. Het gebeurt zelden dat een orka op de Nederlandse kust aanspoelt. De laatste keer was in 2010.

De aangespoelde orka wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht. Daar wordt het dier onderzocht bij de faculteit Diergeneeskunde.