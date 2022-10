Atalanta voor even koploper na stroeve zege, Juve wint stadsderby

Niet veel later maakte Mario Pasalic weer gelijk. De tweede helft was amper begonnen toen Ademola Lookman met een lekker schot de partij ineens keerde.

Atalanta Bergamo heeft in de Serie A een lastige avond tegen Sassuolo beleefd, maar won in eigen huis desondanks met 2-1 en mag zich daardoor in ieder geval voor een dag koploper noemen. Juventus won de stadsderby tegen Torino met 1-0.

Trainer Massimiliano Allegri kreeg de afgelopen weken veel kritiek na de slechte competitiestart van Juventus en de blamerende 2-0 nederlaag tegen Maccabi Haifa in de Champions League. De leiding van de club uit Turijn heeft echter nog steeds vertrouwen in de Italiaanse oefenmeester.

Juventus was sterker dan Torino, dat lang op de been werd gehouden door Vanja Milinkovic-Savic. De doelman reageerde voor rust uitstekend op doelpogingen van Vlahovic, Manuel Locatelli en Moise Kean. In de openingsfase van de tweede helft tikte hij een schot van Locatelli over het doel.

Perr Schuurs speelde de hele wedstrijd voor Torino en had als taak Vlahovic te bedwingen. Daar slaagde hij lang in, maar in de 74ste minuut ontsnapte de Servische spits aan de aandacht van de defensie van Torino, nadat Danilo een hoekschop met zijn hoofd had verlengd.

Juventus klom met de zege naar een voorlopige zevende plaats in de Serie A. Koploper Atalanta heeft acht punten meer. Napoli heeft zeven punten meer dan Juve en neemt bij winst zondag tegen Bologna de eerste plaats weer over van Atalanta.