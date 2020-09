Verdachte van rammen politieauto Amsterdam langer vast

De 30-jarige man die vorige week drie keer zou hebben ingereden op een politieauto in Amsterdam blijft veertien dagen langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn hechtenis vandaag verlengd.

Volgens de politie reed de verdachte in een busje vrijdag op het Muntplein uit het niets driemaal in op een surveillanceauto. De twee agenten in de wagen raakten lichtgewond.

Ook de verdachte werd na zijn arrestatie overgebracht naar het ziekenhuis, maar het is onbekend hoe het met hem gaat. Het OM kan alleen zeggen dat het onderzoek naar de man uit Zaanstad in volle gang is.

Op video's van ooggetuigen is ook te zien dat de politie schoten lost op het busje: