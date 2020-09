Man die politieauto ramde in Amsterdam verdacht van poging tot doodslag

Op video's van ooggetuigen is ook te zien dat de politie schoten lost op het busje:

Volgens de politie reed de verdachte in een busje vrijdag op het Muntplein uit het niets driemaal in op een surveillanceauto. De twee agenten in de wagen raakten lichtgewond.

De rechter-commissaris heeft zijn hechtenis vandaag verlengd. De man ligt sinds zijn arrestatie in het ziekenhuis, het is onduidelijk hoe het met hem gaat.

De 30-jarige man die vorige week drie keer zou hebben ingereden op een politieauto in Amsterdam wordt verdacht van twee keer poging tot doodslag. De verdachte uit Zaanstad blijft veertien dagen langer vastzitten.

Busje rijdt in op politieauto in Amsterdam - NOS

De bestuurder reed ervandoor via de Vijzelstraat. Daar had de politie de weg versperd met twee motoren, die door het busje omver werden gereden. Op de tweede politiemotor bleef het busje steken en het vloog in brand. De verdachte probeerde te vluchten en werd na een korte achtervolging gearresteerd met behulp van pepperspray.

Het motief van de man is nog altijd onduidelijk. De bestuurder reed rond in een busje met de naam van een lokaal glaszettersbedrijf erop, maar die onderneming zegt dat het voertuig acht weken eerder was verkocht.

Minister Grapperhaus van Justitie noemde het incident afgrijselijk. De recherche roept ooggetuigen op zich te melden en eventueel gemaakte video's te delen met de politie.