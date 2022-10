Crowdfundactie voor uitvaart omgekomen Nederlander in Oekraïne geslaagd

De crowdfundingactie voor de uitvaart van een in Oekraïne omgekomen Nederlander heeft zijn doel bereikt. Rond 22.00 uur hadden ruim 350 mensen in totaal meer dan 10.615 euro gedoneerd voor de uitvaart van de 27-jarige man die in september omkwam in de oorlog in Oekraïne.

De uit Winterswijk afkomstige Benjamin Giorgio Galli vertrok naar Oekraïne om daar als vrijwilliger te vechten aan de kant van Oekraïne. Hij raakte begin september zwaargewond toen een bom in zijn buurt ontplofte tijdens een missie in een dorpje bij Charkov. Hij overleed later die maand aan zijn verwondingen.

De man had zich als Nederlander aangemeld bij het leger, daarom is hij na zijn dood naar Nederland teruggebracht. Maar zijn ouders willen hem bijzetten in het familiegraf van zijn Italiaanse vader in het noorden van Italië, maar waren daar niet voor verzekerd. Ze begonnen een crowdfundingactie en hebben nu dus genoeg geld voor een uitvaart in Italië.

Voor zover bekend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is Galli de tweede Nederlander die zich aansloot bij het Oekraïense leger en daarbij om het leven kwam. In mei verloor een 55-jarige Nederlandse man het leven.