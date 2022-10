Elf doden bij schietpartij op Russisch militair oefenterrein

Twee schutters hebben elf Russische militairen doodgeschoten op een oefenterrein van het leger in de buurt van de stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie bekendgemaakt.

De aanvallers namen deel aan een schietoefening toen ze het vuur openden op de aanwezige troepen. Ze kwamen tijdens de schietpartij ook zelf om het leven. Het ministerie stelt dat de twee uit een voormalige Sovjetstaat komen, maar zegt niet uit welk land.

Vijftien soldaten raakten gewond. Het ministerie noemt de schietpartij op het oefenterrein een terroristische aanslag.

Mobilisatie

De afgelopen weken zijn enkele honderdduizenden Russen gemobiliseerd om het Russische leger in het oosten en zuiden van Oekraïne te versterken. De mobilisatie verloopt chaotisch. Zo zijn er mannen opgeroepen die geen militaire ervaring hebben, te oud zijn of om medische redenen niet kunnen vechten. Rekruten krijgen nauwelijks training of materieel.

De Russische president Poetin maakte afgelopen vrijdag bekend dat er nu 220.000 van de beoogde 300.000 reservisten zijn opgeroepen.