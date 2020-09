'Dronken' automobilist gaat vrijuit: zijn lichaam maakt zelf alcohol aan

Een 34-jarige man uit Huissen is vrijgesproken van het rijden onder invloed van alcohol. Hij blijkt namelijk het zeldzame 'auto-brouwerijsyndroom' te hebben, waardoor suiker in zijn lichaam wordt omgezet in alcohol.

De man veroorzaakte afgelopen november een ongeval in zijn woonplaats. Hij kwam op de verkeerde weghelft terecht en raakte twee tegenliggers. De tegenliggers hielden er alleen blikschade aan over, zelf raakte hij gewond.

Bij controle bleek dat de Huissenaar een alcoholpromillage van 2,34 in zijn bloed had, bijna vijf keer meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid. De man zei echter niet gedronken te hebben.

Onderzoek in het ziekenhuis

Na het ongeluk liet hij zich onderzoeken in het ziekenhuis, waar door deskundigen is vastgesteld dat hij aan het auto-brouwerijsyndroom lijdt. De officier van justitie eiste daarom al vrijspraak in de zaak.

De politierechter gaat daarin mee, meldt Omroep Gelderland. De rechter kan niet uitsluiten dat zijn aandoening het hoge alcoholpercentage heeft veroorzaakt.