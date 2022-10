Invaller Stokkers zet Go Ahead in blessuretijd naast Van Wonderens Heerenveen

Snel na de pauze brak Haye de wedstrijd open met een doeltreffend laag schot, precies in de hoek. Het was voor de middenvelder zijn eerste eredivisiegoal sinds eind maart 2018 voor Willem II tegen FC Utrecht.

Vlak voor rust schrokken de supporters in Deventer wakker van een schot van Heerenveen-middenvelder Tibor Halilovic op de paal. Tot dat moment was er weinig gebeurd.

Door een knappe schuiver van Thom Haye leek Kees van Wonderen met sc Heerenveen lang op weg naar de winst bij zijn oude club Go Ahead Eagles. In blessuretijd maakte invaller Finn Stokkers van dichtbij echter de gelijkmaker: 1-1.

De tegengoal deed Go Ahead niet opgeven en de Eagles gingen op jacht naar de gelijkmaker. Enric Llansana was dichtbij, maar zijn inzet werd gestopt door Andries Noppert.

Nadat het spel enige tijd op en neer golfde, was het slotakkoord voor Go Ahead. Stokkers, die even daarvoor al dicht bij de 1-1 was, was uit de rebound trefzeker.