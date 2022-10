Servische volleybalsters prolongeren wereldtitel na superieure zege op Brazilië

De Servische volleybalsters hebben in Apeldoorn de wereldtitel geprolongeerd. In de finale was de nummer drie van de Olympische Spelen van vorig jaar met 26-24, 25-22, 25-17 te sterk voor Brazilië, dat voor de vierde keer in de finale stond en even zo vaak naast het goud greep.

In de eerste twee sets stond Brazilië, dat wel de wereldranglijst aanvoert, aanvankelijk aan de goede kant van de score. In het eerste bedrijf kwam Servië (FIVB-3) bij 12-12 langszij. Het verspeelde op 24-22 twee setpoints, maar sloeg vervolgens alsnog toe.

Ongeslagen

In de tweede set boog Servië 14-16 om in 20-16. Brazilië herpakte zich (22-22), maar aan de hand van vedette Tijana Boskovic (24 punten in totaal) toonde Servië zich koel en genadeloos. Dat brak het Braziliaanse verzet. Het was voor het ongeslagen gebleven Servië de twaalfde zege op rij tijdens dit WK in Nederland en Polen.

Servië was in 2018 voor het eerst wereldkampioen geworden door in de finale te winnen van Italië. Dat land sloot het toernooi nu wel met een overwinning af. In het duel om het brons waren de Italiaansen met 3-0 te sterk voor de Verenigde Staten.

Nederland werd in de tweede poulefase uitgeschakeld en haalde daarmee de doelstelling van minstens de kwartfinales niet.