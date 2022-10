Tottenham beleeft beste competitiestart sinds 1963, maar verliest Richarlison

Tottenham Hotspur heeft zonder indruk te maken Everton met 2-0 verslagen. De Spurs blijven daarmee in het spoor van koploper Arsenal en Manchester City en beleven zelfs de beste start van het seizoen na tien wedstrijden sinds 1963. Toen haalden de Spurs, op basis van het driepuntensysteem, 24 punten, nu 23.

Everton had voor rust zijn zaakjes prima op orde. Son Heung-min en Harry Kane zaten in de tang en bovendien kon ex-Toffee Richarlison niet overtuigen. Everton had zelfs de grootste kansen, maar Amadou Onana en Demarai Gray verslikten zich in hun ijver.