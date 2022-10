Brand en gevechten in Evin-gevangenis in Teheran

In de beruchte Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn volgens het staatspersbureau Irna gevechten uitgebroken tussen gevangenen en gevangenispersoneel. Irna hoorde van een medewerker dat gevangenen een opslagplaats met kleding in brand hebben gestoken. "De situatie is volledig onder controle en de brandweer is bezig het vuur te doven", zou hij hebben gezegd.

Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is dat er brand is uitgebroken. Er klinken ook knallen. Dat zijn geweerschoten, zo wordt gezegd. In de gevangenis worden onder meer tegenstanders van het regime vastgehouden.

Een getuige zegt tegen persbureau Reuters dat familieleden van de gevangenen zich bij de ingang hebben verzameld. Er is veel politie op de been. Ook staan er ambulances klaar.