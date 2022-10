RKC stopt zegereeks Fortuna met doelpuntloos gelijkspel in Sittard

Fortuna Sittard en RKC Waalwijk hebben zaterdag geen vervolg kunnen geven aan hun goede vorm van de afgelopen weken. Het duel in Sittard eindigde in 0-0.

Met aanvoerders Mats Seuntjens en Michiel Kramer terug in de basis begonnen beide teams vol vertrouwen. Onder de nieuwe trainer Julio Velazquez had Fortuna drie keer op rij gewonnen en RKC had zeven punten uit de afgelopen drie wedstrijden gepakt.

Nauwelijks kansen in eerste helft

Die goede vorm resulteerde niet in een goede wedstrijd. Vermakelijk was het wel. RKC nam het initiatief in Limburg, maar gaandeweg de eerste helft kwam Fortuna beter in de wedstrijd. Kansen waren er nauwelijks in de eerste helft. Iliass Bel Hassani en Burak Yilmaz schoten beiden recht op de keeper.

Bij het begin van de tweede helft vond Michiel Kramer eindelijk wat ruimte. De spits scoorde bovendien, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.