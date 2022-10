Dode na noodweer op Kreta, vluchten omgeleid

Een man is om het leven gekomen na zwaar noodweer op het Griekse eiland Kreta. Door hevige buien ontstonden overstromingen in het noordelijke deel van het eiland. De auto van de man werd meegesleept naar zee in de buurt van het dorp Agia Pelagia.

De overstromingen leidden ook op andere plekken tot veel overlast. De brandweer kreeg honderden telefoontjes over ondergelopen huizen en het vliegveld van de hoofdstad Heraklion was een aantal uren afgesloten.

Ook andere auto's werden door het water meegesleurd. In de straten in Agia Pelagia is de ravage groot: