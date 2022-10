Voetbalsters Fortuna Sittard kloppen PSV en stijgen naar vijfde plek

Dankzij de zege wipt Fortuna over de Eindhovense ploeg heen en staat het nu vijfde in de eredivisie voor vrouwen.

Tegen PSV leek het snel mis te gaan toen spits Joëlle Smits opdook voor keepster Diede Lemey. De sluitpost was echter op haar hoede en had de bal vervolgens klemvast. De Deense Amalie Thestrup was de volgende die een kans kreeg, maar haar schot ging net over de lat van Fortuna.

Vervolgens was het de beurt aan de Limburgers om tot kansen te komen. Eerst was het Féli Delacauw die het doel van Lisan Alkemade onder vuur nam, daarna deed Tessa Wullaert dat. In beide gevallen wist Alkemade redding te brengen.

Doelpunt Wullaert

Dat lukte haar niet toen Belgisch international Wullaert het even later nog een keer probeerde en er tien minuten voor rust 0-1 van wist te maken.

Na rust waren er kansen voor beide teams. PSV werd gevaarlijk uit een aantal hoekschoppen en Fortuna raakte via invaller Hanna Huizenga de paal.

PSV drong aan, zag een bal van de lijn gehaald worden, maar vijf minuten voor tijd had Huizenga wat meer geluk en maakte ze er 0-2 van.