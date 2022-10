Hockeysters Den Bosch laten niets heel van Bloemendaal: 9-1

De hockeysters van Den Bosch gingen de zevende speelronde van de hoofdklasse voor vrouwen in met slechts zes doelpunten in zes wedstrijden, net zo weinig als de puntloze hekkensluiter Klein Zwitserland. De regerend landskampioen zorgde zaterdag op bezoek bij Bloemendaal in één wedstrijd voor meer dan een verdubbeling van het aantal doelpunten dit seizoen. Het won met 9-1.

Joosje Burg zette Den Bosch op 't Kopje snel op voorsprong. Daar bleef het bij in het eerste kwart, ondanks zes strafcorners voor de Bossche ploeg van coach Marieke Dijkstra. In het tweede kwart was het raak bij de achtste strafcornerpoging van het duel. Frédérique Matla was trefzeker.

Via Teuntje de Wit, Matla met haar tweede en derde goal en Burg met haar tweede treffer denderde Den Bosch verder in het tweede kwart. Na rust bouwden Laura Nunnink en Maartje Krekelaar de score verder uit en lonkten de dubbele cijfers.