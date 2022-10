Van de Wouw vierde op tijdrit bij WK, Lavreysen met gemak naar laatste vier

Wrang was wel dat ze sneller was dan Kristina Clonan, de nummer drie van de kwalificatie, maar zich in tegenstelling tot Guo Yugang niet wist te verbeteren ten opzichte van eerder op de dag.

Op de voorlaatste dag van de WK wielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines is Hetty van de Wouw net buiten de prijzen gebleven op de 500 meter tijdrit. Ze ging als vierde naar de finale en dat was ook de plek waarop de 24-jarige renster uit Kaatsheuvel zich na de beslissende ritten terugvond.

De Chinese ging als zevende naar de eindstrijd, maar noteerde 33,214 op het moment dat het erop aankwam, terwijl Van de Wouw, die zich met 33,183 onder de laatste acht had geschaard, op 33,243 bleef steken. Kyra Lamberink had zich als laatste voor de finale gekwalificeerd en dat werd ook haar plek in de eindstand.

Kouamé onder de 33

In de strijd om de titel gebeurde iets vergelijkbaars. Emma Hinze, bij absentie van titelhoudster Lea Sophie Friedrich de Duitse troef op de tijdrit, was in de kwalificatie als enige onder de 33 seconden gebleven, maar de favoriete wist dat in de finale niet te herhalen.

De 20-jarige Taky Marie Kouamé bracht het Franse thuispubliek - en zichzelf - in vervoering door juist in de eindstrijd te pieken en de 33 seconden-barrière te slechten. Hinze werd eerder dit jaar in München Europees kampioene, terwijl Kouamé toen niet verder kwam dan de zevende plaats.

Lavreysen met groot gemak

Bij de mannen maakte Harrie Lavreysen weer indruk op de sprint. De man die de vorige drie WK's domineerde en vorig jaar ook het olympisch goud voor zich opeiste, rekende in de kwartfinales met kinderlijk gemak af met de Brit Hamish Turnbull, die hij tot twee keer toe het nakijken gaf.