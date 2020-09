Dagzege Banks in Giro Rosa, juichende Van Vleuten steviger aan de leiding

Elizabeth Banks heeft de vierde rit in de Giro Rosa op haar naam gebracht. Annemiek van Vleuten eindigde als derde en verstevigde daarmee haar leidende positie in het algemeen klassement.

Met 170 heuvelachtige kilometers kreeg het peloton de langste etappe van deze ronde voorgeschoteld. De afstand was voor de vrouwen uitzonderlijk. Normaal gesproken zijn de ritten voor vrouwen niet langer dan 160 kilometer.

Steile slotklim

Banks ging er al vroeg in de koers vandoor met Eugenia Bujak. De Britse van Paule Ka en de Sloveense uit de Alé BTC-ploeg pakten een maximale voorsprong van zes minuten en bleven uit de greep van de meute. Op de kasseien van de steile laatste kilometer hield Banks haar medevluchtster achter zich.

Van Vleuten sprong op de slotklim nog weg uit het peloton en kwam juichend als derde over de finish.

De klassementsleidster was vooral opgelucht en blij dat ze de zware beproeving goed had doorstaan. "Ik moest van voren zitten bij het begin van de slotklim in de stad. Dat lukte me in het gedrang van het peloton", verklaarde ze haar blijdschap.

Van der Breggen zakt een plaats

De voorsprong van Van Vleuten op de nummer twee Katarzyna Niewiadoma bedraagt 1 minuut en 56 seconden. De Poolse, die als vijfde binnenkwam, nam de tweede plaats over van Anna van der Breggen. De Nederlandse verloor ruim een halve minuut op Van Vleuten en is daardoor gezakt naar de derde plaats op 2.03.