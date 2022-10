Opnieuw Rus gearresteerd in Noorwegen voor maken opnamen met drones

De politie van Noorwegen heeft gisteren in de noordelijke stad Tromsø een Rus gearresteerd, omdat hij met een drone foto's heeft gemaakt van onder meer het vliegveld van het poolstadje Kirkenes. Dat ligt dicht bij de grens met Rusland. Ook zijn op zijn geheugenkaarten foto's van een Noorse defensiehelikopter gevonden.

Het is voor Russen in Noorwegen verboden om luchtvaartuigen te besturen. De politie heeft justitie gevraagd de man vier weken te mogen vasthouden, zodat nader onderzoek kan worden gedaan. Daar is ook een veiligheidsdienst bij betrokken.

De 51-jarige Rus zei dat hij donderdag in Noorwegen was aangekomen via de grensovergang bij Kirkenes. Hij zou onderweg zijn geweest naar Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in de Noordelijke IJszee.

Russisch-Israëlische man

Dinsdag is bij een controle bij dezelfde grensovergang een Russisch-Israëlische man aangehouden. Bij hem werden twee drones en geheugendragers in de auto aangetroffen. Hij was 25 augustus op een toeristenvisum Noorwegen binnengekomen. "Hij had een grote hoeveelheid data bij zich, die we aan het doorzoeken zijn", zei de politie gisteren.

De politie onderzocht gisteren ook een melding van een drone bij een gasinstallatie in Kaarstø, in het zuiden van Noorwegen. Ook bij andere olie- en gasinstallaties zouden drones zijn gezien.

Nieuwsuur maakte in mei deze reportage in Kirkenes: