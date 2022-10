Orka aangespoeld bij Cadzand, 'toestand zorgelijk'

Op het strand bij het Zeeuwse Cadzand ligt een levende orka. "De toestand is zorgelijk", zegt SOS Dolfijn, een stichting die zich inzet voor walvisachtigen. Het water trekt zich terug en een eerdere poging om het dier te redden is mislukt.

Op het strand bij het Zeeuwse Cadzand is vanmiddag een levende orka aangespoeld. Het dier is met behulp van reddingsmaatschappij de KNRM terug in zee geholpen. - NOS

De stichting kreeg rond 15.30 uur meldingen dat een levende orka bij Cadzand op het strand lag. Dat was ter hoogte van een strandpaviljoen ten noordoosten van het dorp.

Ook reddingsmaatschappij KNRM was gealarmeerd. Het lukte de KNRM-medewerkers om de orka met de snuit richting zee te krijgen. Het dier verdween uit zicht, maar lag een uur later ruim 2,5 kilometer ten zuidwesten van de eerdere vindplaats weer op het strand.

Sindsdien wordt opnieuw geprobeerd om het 5,5 meter lange dier te helpen, maar de reddingswerkers zijn somber over zijn overlevingskansen.

Walvisprotocol

"Bij strandingen van grote walvisachtigen treedt het 'Walvisprotocol' in werking", zegt SOS Dolfijn op Facebook. Het ministerie van LNV heeft daarbij de leiding en wordt geadviseerd door een team van deskundigen waar de stichting ook deel van uitmaakt.

Orka's zijn een dolfijnensoort en ze leven in groepen. Het gebeurt zelden dat een orka op de Nederlandse kust aanspoelt. De laatste keer was in 2010.

Orka Morgan werd toen in verzwakte toestand uit de Waddenzee gehaald, verbleef daarna even in het Dolfinarium en werd uiteindelijk overgebracht naar het Loro Parque op Tenerife.