Levende orka aangespoeld bij Cadzand

Op het strand bij het Zeeuwse Cadzand is vanmiddag een levende orka aangespoeld. Het dier is met behulp van reddingsmaatschappij de KNRM terug in zee geholpen. - NOS

De Kustwacht vliegt inmiddels met een vliegtuig over de Noordzee om de orka in de gaten te houden.

Volgens hulporganisatie SOS Dolfijn gaat het om een jong dier van vijf meter. Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn zegt tegen Omroep Zeeland dat het bijna nooit voorkomt dat er een levende orka aanspoelt in Nederland. "Dit is echt bizar."

Orka's leven in groepen. Volgens de KNRM zijn er meerdere orka's gespot, maar is er eentje die zo dicht bij de kust kwam.

SOS Dolfijn heeft contact met het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Dat wordt standaard ingeschakeld als een groot zeezoogdier aanspoelt.

Morgan

Het gebeurt zelden dat orka's op de Nederlandse kust aanspoelen. De laatste keer was in 2010, met de orka Morgan. Die was aangespoeld bij Lauwersoog in het Waddengebied.