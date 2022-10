Groei armoede merkbaar bij stichting die verjaardagspakketten aan kinderen geeft

"We zien een enorme toename sinds de zomervakantie: in plaats van 7000 geven we nu 10.000 verjaardagsboxen weg per maand", zegt woordvoerder Amber Merkus van de stichting. "Gezinnen die het eerder nog wel redden, houden hun hoofd niet meer boven water. We verwachten er dit jaar 100.000 weg te geven, en de verwachting is 125.000 volgend jaar."

De toename van de armoede in Nederland is goed merkbaar bij een stichting die verjaardagspakketten verstuurt naar gezinnen die geen geld hebben om de verjaardag van een kind goed te vieren. De afgelopen jaren vierden elk jaar ruim 80.000 kinderen hun verjaardag met een pakket van de Stichting Jarige Job, maar dat aantal loopt snel op.

In zo'n verjaardagsbox zitten slingers, ballonnen, ingrediënten om een taart te maken, traktaties voor school en thuis en kleine cadeautjes. Een box is zo'n 35 euro waard. Ouders en hulpverleners kunnen op de website van de stichting een aanvraag doen.

De grens van wat de stichting aankan is bijna bereikt, zegt ze. "We komen vooral handjes tekort om de dozen in te pakken. We zijn nu bezig om een sociale werkplaats bij onze organisatie te betrekken, want we kunnen het zelf niet aan."

Financieel lukt het op dit moment nog wel, maar ook de stichting ziet de inkoopprijzen stijgen. "Als alle kindjes van dit jaar ook volgend jaar een box willen ontvangen, dan wordt het wel veel. We hebben dan eigenlijk meer geld nodig."

Het NOS Jeugdjournaal was vandaag in Rotterdam, waar de stichting een inzamelingsactie houdt. Het verslag is vanavond te zien op NPO3 om 19.00 uur.