Vanavond op tv: Ministerruil VK • Oekraïners vertrekken voorlopig niet • De kernbom is terug van weggeweest

Premier Truss ontslaat minister van Financiën De Britse premier Liz Truss ontsloeg gisteren minister van Financiën Kwasi Kwarteng en verving hem door Jeremy Hunt, in een poging de politieke en financiële crisis rond haar economische plannen de kop in te drukken. Volgens Hunt heeft de premier geluisterd naar de kritiek op haar plannen en heeft ze van de kritiek geleerd. Maar is de ministerwissel genoeg om de financiële markten tevreden te stellen? We spreken Jonathan Portes, hoogleraar economie en openbaar bestuur aan de School of Politics & Economics van King's College.

Wat doet Europa komende jaren met Oekraïners? Toen de oorlog in Oekraïne begon werden de miljoenen vluchtelingen in heel Europa warm ontvangen. Maar blijft dat zo, nu de oorlog een kwestie van de lange adem is geworden en het erop lijkt dat ze voorlopig niet zullen vertrekken? Zijn er voldoende woningen en banen? En kan Europa een eventuele nieuwe vluchtelingengolf aan? Te gast is Lodewijk Asscher. Hij is door de Europese Commissie benoemd tot speciaal adviseur voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.