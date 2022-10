Lavreysen bij WK simpel naar kwartfinales sprint, finale Van der Wouw en Lamberink

Harrie Lavreysen is goed begonnen aan het sprinttoernooi bij de WK baanwielrennen. De 25-jarige Nederlander is in Saint-Quentin-en-Yvelines op dat onderdeel op jacht naar zijn vierde wereldtitel op rij.

De titelverdediger hoeft dit keer niet af te rekenen met zijn grote rivaal Jeffrey Hoogland. De nummer twee van de afgelopen drie WK's moest zich zaterdagochtend afmelden, omdat hij nog te veel last had van een val op zijn hoofd.

Hoogland liep die blessure op bij een val na afloop van de finale van de keirin, waarin hij achter Lavreysen zilver won. Vrijdag greep Hoogland nog wel goud op de (niet-olympische) kilometer.

Snelste tijd

Lavreysen liet er in de kwalificaties geen twijfel over bestaan wie de grote favoriet is voor goud. Hij zette met 9,224 de snelste tijd neer van het deelnemersveld. Vervolgens rekende hij in de achtste finales moeiteloos af met de Colombiaan Kevin Quintero.

De kwartfinales staan zaterdagavond op het programma. De halve finales en finale zijn zondag.