PSV moet Gutiérrez, alias Guti, voorlopig missen vanwege enkelkwetsuur

PSV kan voorlopig geen beroep doen op Érick Gutiérrez, alias Guti. De Mexicaanse middenvelder moet een operatie aan zijn enkel ondergaan.

Gutiérrez meldt op de PSV-website dat "een ingreep helaas noodzakelijk is". Hoelang de 25-jarige linkspoot uit de roulatie is, is nog onbekend. Maar doorgaans neemt een revalidatie na een enkeloperatie enige tijd in beslag.

PSV begon de eredivisie zondag met een 3-1 zege op bezoek bij FC Groningen. Gutiérrez behoorde niet tot de selectie van trainer Roger Schmidt.