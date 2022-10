Verdachte situatie Haags Statenkwartier en Catshuis loos alarm

In Den Haag is de omgeving van de Johan de Wittlaan en de ambtswoning van de minister-president een paar uur afgezet geweest vanwege wat de politie noemde een "verdachte situatie". Maar uiteindelijk bleek een loos alarm. De omgeving is weer vrijgegeven.

De politie was sinds 13.00 uur met veel eenheden aanwezig bij het Statenkwartier. De omgeving van de Johan de Wittlaan en de Adriaan Goekooplaan werd afgezet en was ontoegankelijk voor zowel voetgangers als verkeer, meldt Omroep West.

Eerder werd gemeld dat de verdachte situatie in de omgeving van het Catshuis was, maar volgens de politie had de situatie geen betrekking op de ambtswoning.

Het is niet duidelijk wat voor melding er bij de politie binnen was gekomen. De politie doet onderzoek en wil er verder niks over zeggen.

In de buurt van het Catshuis liggen nog verschillende andere gebouwen en kantoren van instanties, zoals ambassades, het hoofdkwartier van de internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en het congrescentrum World Forum The Hague.