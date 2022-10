Opnieuw opgepakte United-speler Greenwood aangeklaagd voor poging tot verkrachting

Mason Greenwood is zaterdag opnieuw opgepakt door de politie van Manchester. De 21-jarige United-aanvaller was op borgtocht vrij, maar heeft de bijbehorende voorwaarden geschonden.

Later op de dag werd bekend dat Greenwood wordt aangeklaagd wegens poging tot verkrachting en mishandeling van zijn ex-vriendin. De enkelvoudig international van Engeland moet zich maandag voor het eerst voor de rechter verantwoorden.

De vermeende verkrachting en mishandeling vonden plaats in januari. Greenwood werd toen voor de eerste keer opgepakt. Volgens de Britse media is hij nu opnieuw aangehouden, omdat hij contact had gezocht met de desbetreffende vrouw.

De voetballer is sinds januari niet meer in actie gekomen voor Manchester United. Hij werd tot nader order verbannen van de club.