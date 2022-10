Nederlandse Colombianen na Spoorloos-rel: 'Je bestaansrecht wankelt'

"Alsof er een bom is ontploft." Dat zeggen betrokkenen over de fouten bij tv-programma Spoorloos, die dinsdag aan het licht kwamen in een aflevering van Oplichters Aangepakt. Ze stellen dat er naast de twee 'mismatches' die in het programma werden behandeld, het in zeker nog vijf andere gevallen is misgegaan met het herenigen van adoptiekinderen met hun oorspronkelijke familie. In het programma liet televisiemaker Kees van der Spek zien dat via Spoorloos de voorbije jaren meerdere geadopteerden in Colombia aan verkeerde biologische familieleden zijn gekoppeld. De 'mismatches' kwamen tot stand via een Colombiaanse en Nederlandse medewerker van het programma. Na de uitzending erkende omroep KRO-NCRV dat er inderdaad fouten zijn gemaakt bij twee deelnemers. De omroep wil verder niet reageren op vragen van de NOS en zegt eerst zelf onderzoek te willen doen. Een woordvoerder verwijst enkel naar deze persverklaring. Maar volgens Fiona Teggatz gaat het dus om meer dan twee mismatches. Zij runt met haar vriendin Barbara Quee een bureau waarmee ze Colombiaanse geadopteerden helpt. Sinds de uitzending zijn de twee door veel meer Colombianen in Nederland benaderd, zegt Teggatz. Sommigen deden ook mee aan Spoorloos en vrezen dat er ook hun zaken fouten zijn gemaakt. Kees van der Spek en Barbara Quee vertelden over de mismatches in de talkshow Jinek:

In de Spoorloos-zaken stond een Colombiaanse fixer centraal, Edwin Vela. Vela was ook betrokken bij de zaak van Juliette en haar zussen, van wie de achternaam bij de redactie bekend is. Zij gingen in 2019 in zee met Spoorloos. "Ze vertelden dat onze moeder gevonden was door Edwin Vela." Voor de zussen kwam dat nieuws als een schok: "Wij wisten niet beter dan dat onze biologische moeder dood was, want dat stond op onze geboorteakte". Maar volgens Vela leefde de vrouw dus nog. "Maar onze moeder wilde volgens hem geen contact. Ze was bang, want ze had veel op haar kerfstok, had hij gezegd." Door de aflevering van Oplichters Aangepakt hebben Juliette en haar nog levende zus grote twijfels over dat verhaal. De uitzending maakte haar boos, verdrietig en verbaasd. "Boos omdat Edwin gezinnen recht in het gezicht kon aankijken en dit kon doen. Dat vind ik echt onmenselijk en mensonterend."

Wie is Edwin Vela? Spoorloos werkte tot 2010 nauw met Vela samen, bevestigt de KRO-NCRV. Sinds 2019 doet hij weer sporadisch klussen voor het programma. Vela werkte niet alleen. Hij legde lokaal contacten, maar er was er ook een tweede tussenpersoon betrokken: een Nederlandse correspondent. Zij huurde Vela in als ze bepaalde plekken zelf niet kon bezoeken. Tot dusver heeft zij op vragen van de NOS niet gereageerd. De twee namen samen zestien zaken voor Spoorloos op zich. Volgens KRO-NCRV is Colombia het enige land waar op deze manier werd gewerkt.

Ook Yaneth Palacio Menger had contact met Spoorloos. Zij benaderde de redactie in de jaren 90 en hoorde in eerste instantie jaren niets. Jaren later kreeg Palacio Menger een telefoontje: de redactie vertelde dat haar biologische moeder gevonden was. Ze kon alleen niet naar Nederland komen. "Je wereld staat dan op z'n kop." Volgens de redactie was er geen bewegend beeld van Palacio Mengers moeder, maar was er een reconstructie gemaakt op basis van Vela's bevindingen. "M'n moeder was als 15-jarige op straat zwanger geraakt en kon niet voor me zorgen. In miljoenenstad Medellín had Vela op straat familie gevonden, zeiden ze." Palacio Menger kreeg foto's te zien. "Je zoekt meteen naar gelijkenissen. Het was heel emotioneel." Het team van Spoorloos zou naar Medellín gaan om Palacio Mengers moeder te filmen. "Maar enkele dagen voor hun vertrek was ze weg. Volgens Vela had ze geen vast woonadres, maar woonde ze bij familie in FARC-gebied. M'n moeder zou door de FARC zijn meegenomen. Het was volgens hem te gevaarlijk om daarheen te gaan."

Quote Spoorloos doet ook goede dingen, alleen in dit geval is er met onze identiteit en ons leed gespeeld. Fiona Teggatz