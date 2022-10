Klimaatactivisten blokkeren deel A12 in Den Haag, 62 aanhoudingen

Een groep klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft opnieuw enige tijd een deel van de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Vanwege de demonstratie was de rijbaan in de richting van Utrecht afgesloten. De rijbaan is weer open voor verkeer. De politie heeft 62 demonstranten aangehouden

De demonstratie begon om 12.00 uur, meldt Omroep West. De demonstranten hadden spandoeken bij zich met daarop boodschappen tegen het verstrekken van subsidies aan fossiele energie, enkelen hielden een sit-in.

De A12 was korte tijd helemaal dicht, later kon het verkeer richting Den Haag weer van de weg gebruik maken. De weg in de richting naar Utrecht bleef nog wel dicht.

Derde blokkade

Rond 12.30 uur riep de politie de activisten op om naar het Malieveld te vertrekken om daar te demonstreren. Uiteindelijk zijn 62 demonstranten aangehouden omdat ze weigerden te vertrekken.

Het is de derde keer dat Extinction Rebellion de A12 blokkeerde. De gemeente Den Haag noemt het blokkeren van de weg 'levensgevaarlijk'.