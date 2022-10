Klimaatactivisten blokkeren deel A12 in Den Haag

Een groep klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeert een deel van de snelweg A12 in Den Haag. Vanwege de demonstratie is de rijbaan afgesloten in de richting van Utrecht.

De demonstratie begon om 12.00 uur. De A12 was korte tijd helemaal dicht, maar inmiddels kan het verkeer richting Den Haag weer van de weg gebruik maken. Richting Utrecht is de weg nog dicht. Het verkeer kan omrijden via de N44, N14 en A4.

De demonstranten hebben spandoeken bij zich met daarop boodschappen tegen het verstrekken van subsidies aan fossiele energie, enkelen houden een sit-in.

Derde blokkade

Rondom de demonstranten hebben zich politieagenten verzameld. De politie zegt tegen Omroep West dat de demonstranten de weg niet mogen blokkeren en dat ze worden gesommeerd om naar het Malieveld te vertrekken.

De politie heeft een aantal demonstranten aangehouden omdat zij weigerden naar het Malieveld te vertrekken. Het is niet bekend om hoeveel aanhoudingen het gaat.

Het is de derde keer dat Extinction Rebellion de A12 blokkeert.