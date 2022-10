Industriële bedrijven zien uitkoop of verplaatsing om stikstof niet zitten

Er is (nog) geen officiële, openbare lijst met piekbelasters. Er zijn wel twee lijsten van het RIVM met de top 100 van ammoniakuitstoters en stikstofoxidenuitstoters in Nederland. Die werden eerder dit jaar gepubliceerd.

Het kabinet maakte vrijdag bekend het advies van Remkes over te nemen , maar de ministers betwijfelen of het lukt om binnen een jaar 500 tot 600 piekbelasters uit te kopen.

"Piekbelasters kunnen zowel agrarische bedrijven als industrie zijn", schreef stikstofbemiddelaar Johan Remkes in zijn rapport . Dat betekent dat niet alleen boeren, maar ook een aantal industriële bedrijven hun stikstofuitstoot naar nul moeten brengen. Maar vrijwillig uitkopen of verplaatsen lijkt niet haalbaar. Voor de industrie is alleen innoveren een reële optie.

Grote uitstoters zijn niet per definitie piekbelasters. De stikstofuitstoot van piekbelasters moet in bepaalde mate ook neerslaan op stikstofgevoelig natuurgebied in de buurt. Hoe dichter bij een natuurgebied, hoe groter de kans dat het een piekbelaster is. Ammoniak uit landbouw slaat sneller neer op de natuur, omdat de schadelijke stoffen dichter bij de grond uitgestoten worden.

Stikstof is op zichzelf niet schadelijk voor mens en natuur, maar schadelijke vormen van stikstofverbindingen wel, zoals ammoniak en stikstofoxiden. Ammoniak is een chemische verbinding tussen stikstof en waterstof, die vooral uit de landbouw komt. Stikstofoxiden, een verbinding tussen stikstof en zuurstof, komen vooral uit de industrie en het verkeer.

Op de stikstofoxidenlijst staan uitsluitend industriële bedrijven, zoals Tata Steel. Op de ammoniaklijst staan voornamelijk veehouderijen, maar ook tien industriële bedrijven. Zes daarvan voeren de lijst aan. Omdat deze bedrijven net als veehouderijen veel ammoniak uitstoten, vroeg de NOS hen naar hun rol bij het oplossen van de stikstofcrisis.

Nummer één op de lijst is isolatiebedrijf Rockwool in Roermond. Op de vraag of uitkoop of verplaatsing een optie is, antwoordt een woordvoerder: "In het algemeen zijn wij voor het terugbrengen van uitstoot via technologische innovaties." Het bedrijf wil wel verduurzamen, maar draagt naar eigen zeggen weinig bij aan de totale stikstofuitstoot in Nederland: 0,1 procent.

Het totale aandeel van de industriële sector in de stikstofneerslag op gevoelige natuurgebieden is zo'n 10 procent. Voor de landbouw is dit 40 procent.