Dodental mijnramp Turkije opgelopen tot 41

Het dodental van de mijnramp in Turkije is opgelopen tot 41, heeft president Erdogan bekendgemaakt. Elf mijnwerkers zijn gewond geraakt; 58 zijn gered.

In een mijn in de stad Amasra aan de Zwarte Zeekust was gisteravond een gasexplosie. Op het moment van de ontploffing waren er 110 mensen aan het werk. Een deel van hen kwam vast te zitten; naar hen is de hele nacht en ochtend gezocht. Vanmiddag is het lichaam van de laatste vermiste gevonden.

Erdogan heeft de rampplek bezocht. Hij zei dat het hele land rouwt en beloofde de nabestaanden financiële hulp.