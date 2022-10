Dodental mijnramp Turkije opgelopen tot 40, nog één mijnwerker vermist

Bij de mijnramp in Turkije gisteravond zijn zeker veertig mijnwerkers omgekomen. Elf personen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén mijnwerker is nog vermist, zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken vanochtend.

Gisteravond vond in een mijn bij de Turkse kustplaats Amasra een explosie plaats. In de mijn waren op dat moment 110 mensen aanwezig. Het grootste deel van de mijnwerkers wist uit de mijn te ontsnappen, maar een ander deel kwam vast te zitten.

Sindsdien zijn reddingsoperaties aan de gang. De operaties zijn volgens de Turkse minister van Energie bijna afgerond, maar gaan nog wel door om de laatste persoon te zoeken. 58 mijnwerkers zijn inmiddels gered. Het dodental was volgens eerdere berichten 28. Met het terugvinden van verschillende vermiste personen komt dit aantal op veertig.

Voorschriften ontoereikend

De ontploffing in de mijn is vermoedelijk veroorzaakt door een ophoping van brandbare gassen. De Turkse president Erdogan brengt vandaag een bezoek aan de rampplek. Hij liet op Twitter weten dat de ramp zal worden onderzocht en dat elke "nalatigheid" zal worden gestraft.

Mijnongelukken komen vaker voor in Turkije, volgens waarnemers omdat voorschriften ontoereikend zijn of niet worden nageleefd. In 2014 kwamen ongeveer 300 mensen om bij een mijnramp in de streek rond Izmir.