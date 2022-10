Klimaatactivisten die soep over Van Gogh gooiden op borgtocht vrij

De klimaatactivisten die gisteren in de National Gallery in Londen blikken soep leeggooiden over een schilderij van Vincent van Gogh zijn op borgtocht vrijgelaten. De twee vrouwen van 20 en 21worden verdacht van vernieling. Het schilderij, een van de versies van de Zonnebloemen, raakte zelf niet beschadigd omdat het achter glas hangt. Het is na een schoonmaakbeurt ook weer gewoon te zien voor bezoekers van het museum. De lijst heeft wel wat schade. De verdachten behoren bij de actiegroep Just Stop Oil, die wil dat de Britse regering stopt met olie- en gasprojecten. Na het leeggooien van de blikken soep lijmden ze zichzelf aan een muur van het museum vast. Een ander lid van de groep streamde de beelden op social media. De rechter heeft nu bepaald dat de vrouwen in afwachting van rechtszaak worden vrijgelaten. Om nieuwe acties te voorkomen geldt als voorwaarde dat ze in openbare gelegenheid geen verf of lijm bij zich morgen hebben. Bekijk hier de beelden van de actie:

Activisten hebben in museum The National Gallery in Londen blikken soep over het schilderij Zonnebloemen van Vincent van Gogh gegooid. Ze willen dat het Verenigd Koninkrijk stopt met het verstrekken van nieuwe licenties voor fossiele brandstof. - NOS