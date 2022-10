Nieuwe Britse minister van Financiën Hunt: Truss heeft geleerd van kritiek

De nieuwe Britse minister van Financiën Jeremy Hunt zegt dat premier Truss heeft geluisterd naar de kritiek en daarvan heeft geleerd. Nieuwe verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, zoals de oppositie wil, zijn volgens hem daarom niet aan de orde, zei Hunt in een radio-interview tegen de BBC.

Truss ontsloeg gisteren minister van Financiën Kwasi Kwarteng en verving hem door Hunt, in een poging om de politieke en financiële crisis rond haar economische plannen de kop in te drukken.

De korte verklaring die ze vervolgens gaf na het vertrek van Kwarteng leidde in haar eigen conservatieve partij tot negatieve reacties. Vragen van journalisten ging ze uit de weg en ze wist niet duidelijk te maken waarom Kwarteng het veld moest ruimen en zij aanblijft, terwijl ze samen verantwoordelijk waren voor de financiële plannen.

Kritisch op Kwarteng

Hunt leverde in zijn interview bij de BBC voornamelijk kritiek op zijn voorganger Kwarteng. "Hij heeft twee fouten gemaakt", zei hij. Het was volgens Hunt verkeerd om het hoogste belastingtarief voor veelverdieners te schrappen en het was fout om de nieuwe begrotingsplannen niet door een onafhankelijke instantie te laten doorrekenen.

Truss en Kwarteng lagen de afgelopen weken onder vuur, omdat ze de uitgaven wilden verhogen en tegelijk de belastingen wilden verlagen. Het gevolg zou een gat in de begroting zijn en daarom was de regering van plan zich voor tientallen miljarden in de schulden te steken.

Moeilijke beslissingen

Het voornemen leidde onder meer tot een ongekende waardedaling van het Britse pond. Om het tij te keren had Truss de begrotingsplannen al wat afgezwakt, maar dat was niet genoeg om het vertrouwen in de regering te herstellen.

Hunt zei tegen de BBC dat er "moeilijke beslissingen" genomen moeten worden, maar hij kwam nog niet met een concrete uitwerking. "De belastingen zullen niet zo snel omlaag gaan als mensen hadden gehoopt, en sommige belastingen gaan omhoog."

Hij liet doorschemeren dat het financieren van de nationale gezondheidszorg en allerlei openbare diensten niet samengaat met lage belastingen. Hunt wilde daar "volstrekt eerlijk over zijn", benadrukte hij. Ook zullen alle departementen moeten kijken waar ze nog op kunnen bezuinigen.