Bouwmeester houdt met nog één dag te gaan zicht op podium bij WK zeilen

Marit Bouwmeester heeft nog altijd het podium in zicht bij de WK zeilen. In de olympische Ilca 6-klasse staat ze na de vierde dag op de vierde plaats en er zijn nog drie races te gaan.

In de zesde race in het Amerikaanse Kemah werd ze achttiende en in de zevende race tweede. Haar resultaat van de vijfde race, waarin ze als 33ste finishte, is komen te vervallen omdat dat tot nu toe haar slechtste resultaat is. Daardoor staat ze nu op 40 punten.

De Belgische Emma Plasschaert voert het klassement aan met 34 punten, gevolgd door de Deense Anne-Marie Rindom met 37 punten en Wiktoria Golebiowska uit Polen met 38 punten.

Rentree

Bouwmeester maakt in de Verenigde Staten haar rentree nadat ze eerder dit jaar was bevallen. De drievoudig olympisch medaillewinnares in de voormalig Laser Radial-klasse (zilver in 2012, goud in 2016, brons vorig jaar) pakte vrij snel na de bevalling de training weer op en richt zich op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De olympische zeilwedstrijden zijn voor de kust van Marseille.

Maxime Jonker en Mirthe Akkerman staan in dezelfde klasse als Bouwmeester respectievelijk veertiende en vijftiende in Kemah.