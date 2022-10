Janssen helpt Cocu bij hekkensluiter Vitesse: 'Vorig seizoen veel verbloemd'

Janssen loopt op spelers af, geeft aanwijzingen en gaat in gesprek. Vaak zijn het korte momenten met vooral jonge spelers. Dan neemt hij weer afstand en observeert hij vooral. "Ik praat bijvoorbeeld met Ryan Flamingo over hoe je positioneel moet staan. Sta je open of gesloten. Ik vertel ze dingen die ik zie en wil graag weten wat er rondgaat in de groep. Daar probeer ik bij te helpen, mijn steentje bij te dragen."

"Het heeft tijd nodig", stelt de 41-jarige Janssen die ook zijn functie bij het jeugdteam onder 16 voorlopig blijft vervullen. "Met deze nieuwe staf zijn we bezig een ander systeem in te slijpen en dat de ploeg daar nog zoekende in is, vind ik logisch. Het is omschakelen."

"Ik denk dat vorig seizoen veel heeft verbloemd", analyseert Janssen de kritische geluiden van nu. "Toen was het vaak ook al niet best, maar werd juist wel heel goed gespeeld in de Europese wedstrijden waar veel aandacht naar uit ging. Dan kijken de mensen er toch iets anders naar."

"Phillip Cocu en ik kenden elkaar natuurlijk wel een beetje en dan kom je automatisch in gesprek", legt Janssen uit hoe hij nu bij het eerste kwam. "Hij vraagt naar mijn ambities en vertelt wat zij in de staf kunnen gebruiken. Ze denken dat ik iets kan toevoegen en ik vind het leuk om aan te sluiten. Ik ben daar trots op. Of ik daar in mijn carrière ook aan toe was? Dat zullen we gaan zien."

'Tijd genoeg'

Vitesse voelt de druk van alles en iedereen. Janssen neemt, net als Cocu, een schat een ervaring mee. "Ik heb het zelf ook meegemaakt. We degradeerden bijna terwijl we ook prachtige wedstrijden tegen Werder Bremen speelden. Maar als je onderaan staat, komt er druk bij. Dat is ook logisch en zeker als je bij een club als Vitesse speelt en kijkt naar de positie waar je nu staat. Maar hoeveel wedstrijden zijn er gespeeld? Negen? Er is nog tijd genoeg."

Zo predikt de analist op de landelijke televisie rust in crisistijden. Zijn duidelijke meningen tijdens Champions League avonden bijt zijn werk bij Vitesse niet, zo vinden zowel club als Janssen. Maar het zijn duidelijk drukke tijden voor de voormalig speler van onder meer Ajax en FC Twente. "Dit is leuk werk, dan heb je ook meer energie."