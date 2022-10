Nog maar 36 dagen: blessurestress voor het WK en een advies van Messi

Het is de nachtmerrie van elke voetballer op weg naar het WK in Qatar. Nu geblesseerd raken, al is het maar een lichte blessure, kan 36 dagen voor de start van het WK fataal zijn. De druk is hoog, de stress neemt toe, met nog een druk clubprogramma voor de boeg. Niet voor niets ging de Argentijn Ángel Di María in het Champions League-duel met Maccabi Haifa met een hamstringblessure enigszins geëmotioneerd naar de kant. Het was ook niet zijn eerste blessure dit seizoen. Volgens de eerste berichten valt het mee: met een herstelduur van drie weken kan de aanvaller het WK in Qatar nog halen. Di María is niet het enige zorgenkind van de Argentijnen. AS Roma-aanvaller Paulo Dybala raakte zondag in de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Lecce geblesseerd bij het benutten van een strafschop. In tranen verliet Dybala met een spierblessure het veld. En dan is er nog Lionel Messi. Vanwege kuitproblemen liet de ster van Paris Saint-Germain de laatste twee duels van zijn club schieten. Naar verluidt is Messi morgen in de Franse topper tegen Olympique de Marseille echter weer beschikbaar.

11 oktober 2022: Lionel Messi geblesseerd op de tribune bij PSG - AFP

Messi maakt zich vooral zorgen om Di María en Dybala en minder om zichzelf. "Ik hoop dat ze allebei herstellen", zei de aanvaller. "Deze dingen zien, is beangstigend, maar er te veel aan denken, kan een tegengesteld effect hebben. Het beste is om gewoon normaal te doen zoals altijd. Spelen is de beste manier om gezond te blijven..."

De Jong & Depay Ook voor Louis van Gaal wordt het de komende weken nagelbijten. Frenkie de Jong en Memphis Depay haakten in de laatste interlandperiode af met bovenbeenklachten. De bondscoach gaf het tweetal van Barcelona een bemoedigende boodschap mee. "Ik heb ze een hart onder de riem gestoken", zei Van Gaal. "Zij hebben veel voor dit Oranje betekend. Voor hen probeer ik zo lang mogelijk een plekje vrij te houden in de WK-selectie, maar dan moeten ze wel fit zijn." Frenkie de Jong is inmiddels fit. Hij mocht al twee keer invallen bij Barça. Voor Depay duurt het wat langer, al zal de spits van Oranje er niet rouwig om zijn dat hij van de Catalaanse club de tijd krijgt om volledig te herstellen.

12 oktober 2022: Memphis Depay op de tribune bij Barcelona - Getty

Met het uitvallen van Matthijs de Ligt afgelopen weekend bij Bayern München leek Van Gaal er weer een nieuwe blessure bij te krijgen. Maar De Ligt stond vrijdagochtend weer op het trainingsveld bij Bayern. Zijn liesblessure lijkt dus mee te vallen. Luuk de Jong mag nog hopen op een ticket naar Qatar. Met Wout Weghorst lijkt hij te strijden om een plek als stormram in de WK-selectie. Dan moet De Jong wel snel fit worden. Vanwege een kuitblessure staat hij al twee maanden aan de kant. De spits hervatte woensdag de groepstraining bij PSV. Arnaut Danjuma, Donyell Malen en Noa Lang keerden alle drie recent terug van blessures. Voor hen is het nu zaak om zoveel mogelijk te spelen én om op te vallen. In dat opzicht noteerde Danjuma met een doelpunt voor Villarreal tegen Austria Wien in de Conference League alvast een 'plusje'.

Noa Lang - AFP

Door de namen van Bruno Martins Indi en Georginio Wijnaldum kan een streep. Het tweetal haalt het WK niet meer. Ze zijn niet de enige. Streep door Arthur Melo, terugval Kanté De Braziliaan Arthur Melo bracht vrijdagavond slecht nieuws. De 26-jarige middenvelder van Liverpool maakte op Instagram bekend dat hij tijd nodig heeft om te herstellen van de dijbeenblessure die hij opliep tijdens een training. "Helaas, zoals jullie weten, zal een vervelende blessure aan mijn linkerdijbeen me een poosje verhinderen om te kunnen spelen", schreef de Braziliaan. "Het komt op een moment dat ik, na enorme inspanningen en heel veel hard werken, klaar was om mezelf te bewijzen in mijn nieuwe team en te vechten voor mijn droom om op het WK te kunnen spelen."

Spelers die het WK definitief missen door een blessure Georginio Wijnaldum (scheenbeenbreuk), Bruno Martins Indi (bovenbeen), Alexis Saelemaekers (België, knie), Boubacar Kamara (Frankrijk, knie), Tarik Tissoudali (Marokko, knie), Jesús Corona (Mexico, kuitbeenbreuk, gescheurde enkelbanden), João Rojas (Ecuador, knie), Pedro Neto (Portugal, enkel), Bouna Sarr (Senegal, knie), Miles Robinson (VS, Achillespees), Jakub Moder (Polen, knie), Arthur Melo (Brazilië, dijbeen).

De Franse bondcoach Didier Deschamps moet slapeloze nachten hebben. N'Golo Kanté staat al sinds augustus aan de kant met een hamstringblessure en kampt nu met een terugslag in zijn herstel. "Hij zal dit weekend een specialist bezoeken. Het is een tegenslag, het is geen goed nieuws", verklaarde Chelsea-trainer Graham Potter. Kanté is niet de enige speler van Les Bleus die bezig is met een race tegen de klok. Ook Lucas Hernandez (spierblessure), Lucas Digne (enkel), Presnel Kimpembe (hamstring), Jules Koundé (achillespees) en Paul Pogba (knie) zitten nog in de lappenmand.

Paul Pogba kijkt op de tribune naar zijn ploeggenoten van Juventus - AFP

Engeland heeft eveneens een imposante lijst blessuregevallen zo vlak voor het wereldkampioenschap. Chelsea-speler Reece James laat zich dit weekend door een specialist onderzoeken. De 22-jarige Engelsman liep afgelopen dinsdag tijdens de 2-0 zege bij AC Milan een knieblessure op. Opvallend bij de Engelsen is de blessuregolf onder rechtsbacks. Naast James kampen ook Kyle Walker van Manchester City (lies) en Trent Alexander-Arnold (enkel) met blessures. Ook de Engelse internationals John Stones (hamstring) en Kalvin Phillips (schouder) zijn niet fit. "Ik zie een overvol programma en veel spelers die heel veel spelen", reageerde de Engelse bondscoach Gareth Southgate op de blessureproblemen. "Realistisch gezien zullen we er nog meer verliezen. Het is allemaal zo intensief en de spelers hebben zoveel gespeeld."

Courtois, Lukaku en De Ketelaere fit? Bij Spanje is het op blessurevlak relatief rustig. Marcos Llorente van Atlético Madrid liep begint oktober in de wedstrijd tegen Club Brugge in de Champions League een spierblessure in zijn dijbeen op. Volgens Spaanse media kan hij vier tot vijf weken niet in actie komen. Mikel Oyarzabal (knie) en Dani Olmo (enkel) lijken eerder fit.

Marcos Llorente raakt geblesseerd - AFP