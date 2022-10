Wekdienst 15/10: Standbeeld voor zwemster Enith Brigitha • Protest bij Iraanse ambassade

Eerst het weer: vandaag begint grijs met soms regen of motregen. Vanmiddag breekt in de westelijke helft de zon door, maar een enkele bui blijft mogelijk. Bij een matige zuidenwind wordt het 16 tot 18 graden. De komende dagen blijft het tamelijk zacht en vooral maandag valt wat regen.

Goedemorgen! De Nederlandse zwemster Enith Brigitha krijgt vandaag een standbeeld in Almere en in Haarlem interviewt Coen Verbraak oud-politicus Ad Melkert over onder meer de Fortuyn-periode.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Haarlem is het jaarlijkse Geschiedenis Festival. Een van de programmaonderdelen is een interview met oud-politicus Ad Melkert door journalist Coen Verbraak. De voormalige PvdA-politicus blikt daarin terug op zijn politieke loopbaan, met onder meer de opkomst van Pim Fortuyn.

In het Lumièrepark in Almere wordt een standbeeld onthuld van de Nederlandse topzwemster Enith Brigitha, die in Nederland twee keer tot sportvrouw van het jaar is uitgeroepen. In 1976 won ze twee olympische medailles, als eerste Nederlandse vrouw van kleur.

Elders in Almere kunnen plantenliefhebbers die zich daarvoor hebben opgegeven de bloemen en planten ophalen die zijn overgebleven nu de Floriade voorbij is. Er hebben zich honderden mensen voor aangemeld, veel meer dan de organisatie had verwacht.

Iraniërs in Nederland demonstreren bij de Iraanse ambassade in Den Haag tegen de situatie in hun vaderland. Daar zijn al weken protesten gaande vanwege de dood van een jonge vrouw die werd opgepakt. Er zijn bij de demonstraties al vele tientallen doden en gewonden gevallen.

Wat heb je gemist?

De Nederlander Aydin C. moet in Canada 13 jaar de gevangenis in voor het online afpersen en intimideren van Amanda Todd. Zij pleegde in 2021 op 15-jarige leeftijd zelfmoord, nadat C. haar had afgeperst met naaktbeelden van haar. Die dreigde hij naar haar familie en vrienden te sturen als hij geen webcambeelden van haar zou krijgen.

De straf is hoger uitgevallen dan de eis: die was 12 jaar. "Het verpesten van Amanda's leven was het uitdrukkelijke doel van meneer C. en dat doel heeft hij helaas bereikt", zei de rechter.

C. verstuurde meer dan 700 berichten naar Todd via Facebook, YouTube en Skype onder 22 verschillende namen. De zaak van Todd kreeg wereldwijd grote aandacht omdat ze voor haar dood een video had opgenomen met een noodkreet over haar situatie. Daarin sprak ze niet, maar deelde ze haar ervaringen in teksten op briefjes.

Ander nieuws uit de nacht:

Zeker 28 doden en tientallen gewonden bij explosie in Turkse mijn: Gisteravond kwamen er al berichten naar buiten over de explosie in de noordelijke plaats Amasra, maar vannacht liep het dodental verder op. De ontploffing is vermoedelijk veroorzaakt door brandbare gassen die vaak aanwezig zijn in kolenmijnen.

'Inlichtingendiensten AIVD en MIVD ronselen journalisten': Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Er worden ook journalisten benaderd die daardoor in de problemen kunnen komen in conflictgebieden als het Midden-Oosten.

Tweede keer vogelgriep bij pluimveebedrijf Blija, nu 80.000 kuikens afgemaakt: Afgelopen januari werd het bedrijf ook al geruimd nadat er vogelgriep was vastgesteld.

En dan nog even dit:

Een klassiek staaltje Britse humor. Het rommelt al een paar weken op de Britse financiële markten na de presentatie van een impopulair plan door de Conservatieve regering om de inflatie te beteugelen. Minister van Financiën Kwarteng moest gisteren daarom het veld ruimen na slechts 37 dagen in functie te zijn geweest.

Ook premier Truss ligt zwaar onder vuur. Britse media vragen zich af hoe lang zij nog aan de macht zal zijn. Het blad The Economist vergeleek de houdbaarheid van haar premierschap met die van een krop sla. De tabloid Daily Star doet er nog een schepje bovenop en heeft een livestream opgestart waarop een krop sla is te zien naast een portret van Truss, met als vraag: wie houdt het het langste vol?