13 jaar cel voor Nederlander die Canadese tiener Amanda Todd afperste

De Nederlander Aydin C. (44) is in Canada veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf voor het online afpersen en intimideren van Amanda Todd, die in 2012 op 15-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. Dat melden Canadese media. Justitie in Canada had woensdag een gevangenisstraf van 12 jaar geëist.

"Het verpesten van Amanda's leven was het uitdrukkelijke doel van meneer C. en dat doel heeft hij helaas bereikt", zei de rechter. C. perste Todd af met naaktbeelden van haar. Hij dreigde die naar haar familie en vrienden te sturen als hij geen webcambeelden van haar zou krijgen.

C. verstuurde meer dan 700 berichten naar Todd via Facebook, YouTube en Skype onder 22 verschillende namen. In augustus werd C. door een Canadese jury schuldig bevonden aan afpersing, intimidatie en het bezit en verspreiden van kinderporno.

In Nederland veroordeeld

Aydin C. werd in 2018 al in Nederland veroordeeld tot 10 jaar en acht maanden cel voor het misbruiken van tientallen meisjes en een aantal mannen. Die zette hij aan tot het plegen van seksuele handelingen voor de camera, waarna hij zijn slachtoffers chanteerde en afperste. De zaak-Amanda Todd was hierin niet meegenomen, omdat Canada hem daarvoor zelf wilde berechten.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid laat aan persbureau ANP weten dat Aydin C. aan Canada is uitgeleverd voor zijn proces en dat hij op termijn terugkomt naar de Nederlandse gevangenis. Als die straf erop zit, moet hij naar Canada om zijn straf daar uit te dienen.

Wereldwijde aandacht

De zaak van Todd kreeg wereldwijd grote aandacht omdat ze voor haar dood een video had opgenomen met een noodkreet over haar situatie. Daarin sprak ze niet, maar deelde ze haar ervaringen in teksten op briefjes.

De video en de zelfdoding van Todd leidden wereldwijd tot verontwaardiging en tot meer aandacht voor de gevaren van seksuele intimidatie en afpersing van jongeren via internet.