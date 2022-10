Koploper Heracles onderuit in Zwolle, duel tijdelijk gestaakt na wangedrag supporters

PEC Zwolle heeft zich weer helemaal gemengd in de titelstrijd. Heracles, koploper in de eerste divisie, werd vrijdagavond in een memorabel duel verslagen met 3-2.

Het spektakel speelde zich vooral in het laatste kwartier van de eerste helft af. De eerste échte kans was direct een goal. PEC-speler Gervane Kastaneer werd vrij voor het Heracles-doel gezet. Via verdediger Marco Rente belandde de bal in het Almelose doel.

PEC zette daarna door en dat resulteerde binnen tien minuten in een tweede en derde Zwolse treffer: spits Lennart Thy was verantwoordelijk voor beide treffers.

Vlak voor rust deed het matig spelende Heracles iets terug. Een lange bal van Michael Brouwer viel over de PEC-defensie. Samuel Armenteros ging er achteraan en schoot de 3-1 ruststand op het scorebord.

Gestaakt

Een stormend Heracles bleef uit in het begin van de tweede helft. De aandacht ging vooral uit naar de supporters van beide ploegen.