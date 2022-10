Emmen en Volendam spelen gelijk en maken Vitesse hekkensluiter

FC Emmen en FC Volendam hebben in Drenthe met 1-1 gelijkgespeeld. Daarmee laten de nummers één en twee van de eerste divisie van vorig seizoen de laatste plaats in de eredivisie in ieder geval voor even aan Vitesse, dat zaterdag op bezoek gaat bij SC Cambuur.

Eerst schoot El Messaoudi van dichtbij over en daarna gleed hij de bal niet in een leeg doel, maar in de handen van Volendam-keeper Filip Stankovic, die ook nog een fraaie redding in huis had op een schot van Mark Diemers. Zo vielen er geen doelpunten in de eerste helft.

El Messaoudi maakt misser goed

Aan de andere kant was Volendam slechts sporadisch gevaarlijk. Na rust bracht Volendam-coach Wim Jonk met Achraf Douiri en Walid Ould-Chikh verse krachten en kwamen de bezoekers beter voor de dag. In de 64ste minuut kapte Ould-Chikh, nadat zijn broer Bilal geblesseerd was uitgevallen, zich vrij en schoot hij Volendam met links op voorsprong.

Drie minuten later was het alweer gelijk. El Messaoudi maakte zijn missers van voor rust goed door een voorzet van Rui Mendes in het doel te werken. Met kansen voor onder anderen Emmen-invaller Zivkovic en Mohamed Bouchouari bleef het tot ver in blessuretijd spannend, maar meer goals vielen er niet aan de Oude Meerdijk.