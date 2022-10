Overstromingen in Nigeria houden aan, sinds zomer al honderden doden

Bij overstromingen in Nigeria zijn sinds de zomer al zeker 500 mensen om het leven gekomen, hebben de autoriteiten van het Afrikaanse land bekendgemaakt. Ook zijn ongeveer 90.000 huizen overstroomd en is de toevoer van voedsel en brandstof stil komen te liggen.

Volgens de ministeries van Humanitaire Zaken en van Rampenbestrijding hebben 27 van de 36 deelstaten van Nigeria last van de overstromingen. In totaal zijn er volgens de autoriteiten 1,4 miljoen mensen door getroffen.

"De omvang van deze ramp is gigantisch", zegt Mustapha Habib Ahmed van de autoriteit voor crisisbeheersing. Rode Kruismedewerkers in Nigeria spreken van de "ergste overstroming in het land in decennia".

Voedseltekorten

De overstromingen zijn ontstaan na hevige regenval. Ze namen in intensiteit toe nadat de Lagdo-dam in buurland Kameroen was opengezet om overtollig water af te voeren en de druk op de dam te verminderen. Water kan vanaf die dam naar Nigeria stromen via de rivier Benue.

VN-migratieorganisatie IOM waarschuwde vorige week dat sommige gebieden in Nigeria te maken kunnen krijgen met langdurige voedselonzekerheid als hun landbouwgronden door de overstromingen worden aangetast. De organisatie levert hulpgoederen als dekens, matrassen en vloermatten.

Bekijk op deze twee satellietfoto's de verschillen tussen juni en oktober: