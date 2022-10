Zeker 28 doden en meerdere gewonden bij explosie in Turkse mijn

Een explosie in een kolenmijn in Turkije heeft het leven gekost aan zeker 28 mijnwerkers. Elf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zitten ook nog mensen vast onder de grond, meldt de minister van Binnenlandse Zaken.

De explosie was aan het begin van de avond bij de kustplaats Amasra, in het noorden van het land. Er waren toen 110 mensen in de mijn. Het grootste deel van de mijnwerkers wist na de explosie naar boven te komen, maar tientallen arbeiders kwamen vast te zitten, zegt de minister van Binnenlandse Zaken.

58 mijnwerkers zijn uit de mijn gered. De reddingsoperatie voor nog eens vijftien mensen is bezig. Er zijn verschillende reddingsteams naar de rampplek gestuurd.

De reddingsoperatie is in volle gang: