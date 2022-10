49 Turkse mijnwerkers vast onder de grond na explosie, mogelijk doden

In Turkije zitten 49 mijnwerkers vast na een explosie. Die deed zich voor in een mijn bij de stad Amasra in de noordelijke provincie Bartin.

"Op dit moment zitten 44 mijnwerkers 300 meter beneden de ingang vast en vijf op 350 meter", zei de gouverneur van de provincie tegen persbureau Anadolu.

Volgens de burgemeester van Amasra waren er op het moment van de explosie 87 mensen in de mijn. Hij hoorde dat in de mijn zeker zes mensen "bewegingsloos" op de grond liggen. Hij weet niet of deze mensen dood of gewond zijn.

De explosie deed zich voor om 18.15 uur plaatselijke tijd en is vermoedelijk veroorzaakt door een transformator. Tien mensen wisten op eigen kracht naar boven te komen.