Van der Duin pakt zilver op omnium, Van Riessen rijdt voor brons

Maike van der Duin heeft een zilveren WK-medaille gepakt op het omnium. De 21-jarige renster uit Assen moest over vier onderdelen alleen de Amerikaanse Jennifer Valente voor zich dulden.

Bij het laatste deel de puntenkoers waren er veel punten te verdienen. De puntenkoers bij het omnium gaat over 80 rondes. Er wordt dus acht keer gesprint om de punten (elke tien rondes) en ook een ronde pakken op het peloton levert twintig punten op. Van der Duin reed alert en verdedigde haar tweede plek in de tussenstand met verve, een aanval op het goud zat er niet in. Daar was Valente te sterk voor.

Van der Duin begon aan de puntenkoers als tweede. Na een zesde plek op de afvalkoers, een vijfde plaats op de scratch en winst in de temporace. De Amerikaanse Jennifer Valente was leider.