Kabinet wil minister naar Qatar sturen bij WK, Kamer tegen

Het kabinet wil toch een regeringsafgevaardigde naar het WK voetbal in Qatar sturen, terwijl een meerderheid van de Tweede Kamer daarop tegen is. Het kabinet vindt de oliestaat Qatar in de huidige energiecrisis een te belangrijke gesprekspartner om er weg te blijven, zo melden bronnen aan de NOS.

Het is nog niet bekend welke minister over ruim vijf weken naar het WK zal afreizen, dat zal minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken volgende week bekendmaken. Het kabinet heeft vandaag in de ministerraad uitgebreid gesproken over de gevoelige kwestie, maar na afloop wilde geen enkele minister iets zeggen over de uitkomst daarvan. "Dit vraagt een zorgvuldige afweging", aldus Hoekstra.

Uitgebuit

De politieke gevoeligheid zit hem in de mensenrechten, die in het land niet worden gerespecteerd. Bij de bouw van de voetbalstadions zijn volgens een onderzoek, waarvan de uitkomsten zijn gepubliceerd in The Guardian, zeker 6000 arbeidsmigranten omgekomen en veel arbeiders uitgebuit.

Ruim anderhalf jaar geleden, in februari 2021, heeft een meerderheid van de Tweede Kamer- inclusief regeringspartijen D66 en de ChristenUnie - een motie aangenomen die bepaalde dat vanwege het schenden van de mensenrechten geen regeringsafgevaardigde naar het WK mocht: dus geen premier, koning of minister.

Sleutelrol bij evacuaties

Maar inmiddels is de situatie in de wereldpolitiek behoorlijk veranderd, zo wordt nu binnen het kabinet benadrukt. Er is een tekort aan energie en Qatar is een belangrijke exporteur van vloeibaar aardgas.

Ook speelt mee dat het land Nederland heeft geholpen bij de evacuatie van Nederlanders uit Afghanistan, toen de Taliban daar vorig jaar zomer de macht overnamen. Qatar speelt bij die evacuaties nog steeds een sleutelrol. Verder sturen de meeste landen vertegenwoordigers op regeringsniveau en zou Nederland redelijk alleen staan in een boycot.

Het kabinet schuift een besluit al weken voor zich uit. Maar verschillende ministers hebben desgevraagd laten doorschemeren dat over de wens van de Kamer toch anders wordt gedacht. D66-minister Jetten voor Klimaat stemde destijds als fractievoorzitter voor de bewuste motie, maar hij zei na afloop van de ministerraad: "Qatar heeft de afgelopen tijd een belangrijke rol gespeeld bij bijvoorbeeld Afghanistan en het is een belangrijke leverancier van energie aan Europa."

Gesprek met Qatar

En premier Rutte benadrukte laatst in een debat dat het kabinet denkt dat een gesprek met Qatar een positief effect zal hebben op de arbeidsomstandigheden. Hij zei ook dat Nederland niet alleen wil staan in een boycot. "We hebben Qatar nodig, zowel voor Afghanistan als ook als energieleveranciers."

Hoekstra benadrukte de afgelopen tijd wel dat het verstandiger is als Nederland "de dialoog" aangaat over de verbetering van arbeidsomstandigheden.

Het is nog onduidelijk hoe de Tweede Kamer, en vooral de twee regeringspartijen D66 en de ChristenUnie op het besluit zullen reageren. D66-Kamerlid Sjoerdsma heeft de afgelopen tijd bij herhaling gehamerd op het belang van de mensenrechten. Hij ging ervan uit dat de motie van de Tweede Kamer gewoon uitgevoerd zou worden.