Jaarlijks twintig mensen vergiftigd door eten zelf geplukte paddenstoelen

Jaarlijks lopen in Nederland twintig mensen per jaar een vergiftiging op door het eten van zelf geplukte paddenstoelen. Dat zegt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Sinds 2019 overleden er vier mensen na het eten van giftige paddenstoelen, meldt het NVIC. Er zijn meerdere soorten giftige paddenstoelen, waarvan het eten ernstige gevolgen kan hebben.

De giftigste paddenstoel in Nederland is de groene knolamaniet. Die lijkt in sommige groeistadia heel erg op niet-giftige paddenstoelen, zoals champignons. Door het eten ervan kunnen de lever en nieren ernstig aangetast worden, met in sommige gevallen overlijden tot gevolg.

Rijke pluktraditie in Oost-Europa

Het NVIC waarschuwt elk jaar voor de gevaren van het wildplukken van paddenstoelen. Toch blijft het aantal meldingen van vergiftigingen gelijk. "Het lastige is dat we vaak niet de juiste doelgroep bereiken met onze waarschuwingen", zegt Douwe Dekkers, internist acute geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum en verbonden aan het NVIC.

Hoewel wildpluk populairder is geworden onder Nederlanders, zijn het vooral mensen met een Oost-Europese achtergrond die een vergiftiging oplopen. In veel Oost-Europese landen is er sprake van een "rijke pluktraditie", zegt Dekkers. De zeer giftige groene knolamaniet komt in die landen niet voor en omdat de jonge knolamanieten erg lijken op eetbare paddenstoelen, gaat dit vaak mis.

Daarom is het NVIC begonnen om in het najaar flyers te sturen naar asielzoekerscentra, om asielzoekers te informeren over giftige paddenstoelen in Nederland. Staatsbosbeheer staat wildplukken in het algemeen op kleine schaal en voor eigen gebruik toe, maar het plukken van paddenstoelen raadt Staatsbosbeheer af. Ook is het niet in alle gemeenten toegestaan.