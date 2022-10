Havik verrassend wereldkampioen puntenkoers; favoriet Hoogland wint kilometer

Havik doseerde daarna zijn krachten en zakte weer iets in de rangschikking, maar was alert toen Roger Kluge veertig ronden voor het einde probeerde een ronde te pakken. Het leverde hem opnieuw de koppositie op. Die stond hij niet meer af.

Na 50 ronden was er al de eerste serieuze pogingen om een ronde te pakken, Havik reageerde alert en werd beloond met een ronde voorsprong en de daarbij behorende twintig punten. Het leverde hem op dat moment de leiderspositie op.

Op de puntenkoers rijden de renners 160 rondes (40 kilometer), om de tien is er een sprint waarbij de eerste vijf renners punten krijgen. Het dubbelen van het peloton levert 20 punten op.

Yoeri Havik veroverde nooit eerder een medaille op een WK. Wel was hij vorig jaar Europees kampioen op de koppelkoers. Nu pakt hij de wereldtitel bij de puntenkoers. "Voor het eerst meedoen op een WK en dan win je op deze manier." - NOS

Havik (31) veroverde nooit eerder een medaille op een WK. Wel was hij vorig jaar Europees kampioen op de koppelkoers, samen met Jan-Willem van Schip. Van Schip was in 2019 de laatste Nederlandse wereldkampioen op de puntenkoers.

Uiteraard moest hij denken aan Amy Pieters, zijn collega uit de Nederlandse selectie die al bijna een jaar revalideert van een zwaar trainingsongeval. Ze lag maanden in coma. "Zij was een van die mensen die erin geloofden dat ik op de individuele nummers iets kon bereiken. Ik hield het altijd lekker veilig bij de koppelkoers. Ik heb nooit geloofd dat ik dit kon, ik snap het nu nog niet."

Havik is de kleinzoon van Cees Stam, drie keer de beste van de wereld in het stayeren. "Hier op de baan hangt een poster van hem."