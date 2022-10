ING opnieuw betrokken bij witwaszaak

Een dochterbedrijf van ING is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar overtreding van de Wet op het financieel toezicht. Dat werd ingesteld na aangifte door toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving in het FD.

Volgens het FD wordt de aanbieder van online betalingsdiensten Payvision verdacht van witwassen. De fiscale opsporingsdienst FIOD zou in mei een inval hebben gedaan bij de vestiging in Amsterdam. Bronnen zeiden tegen de krant dat FIOD-medewerkers duizenden e-mails, notulen van vergaderingen en tientallen dossiers van klanten in beslag hebben genomen. Ook bij ING zouden stukken zijn opgehaald.

Payvision zou tussen 2005 en 2010 tientallen miljoenen hebben doorgelaten van bedrijven die naar later bleek betrokken waren bij criminele activiteiten. Fraudesignalen zouden niet zijn gecontroleerd en sommige klanten zouden opzettelijk niet zijn gescreend.

Gok-, crypto- en porno-industrie

ING nam in 2018 een belang van 75 procent in het toen veelbelovende Payvision. Volgens het FD betaalde de bank daar 350 miljoen euro voor. De overige aandelen werden in 2019 en 2020 verworven. In 2020 schreef het FD dat Payvision vooral klanten had in de gok-, crypto- en porno-industrie.

Een jaar later besloot ING het bedrijf op te heffen. Volgens de bank is dat proces dit jaar afgerond.