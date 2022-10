Acteur Robbie Coltrane, Hagrid in Harry Potter, overleden

De Britse acteur Robbie Coltrane is op 72-jarige leeftijd overleden, heeft zijn manager Belinda Wright bekendgemaakt. Hij speelde vanaf de jaren 80 in meerdere films en televisieseries, maar was vooral bekend vanwege zijn rol van Rubeus Hagrid in de Harry Potterfilmreeks.

"Robbie zal de komende decennia waarschijnlijk het best worden herinnerd als Hagrid, een rol die zowel kinderen als volwassenen vreugde bracht", zegt Wright. "De rol heeft de afgelopen twintig jaar iedere week tot een stroom van fanmail geleid." De omschrijft Coltrane als "een uniek talent".

In 2002 werd Coltrane voor zijn vertolking van de halfreus genomineerd voor de toonaangevende Britse filmprijs Bafta, in de categorie mannelijke bijrol, een prijs die hij toen overigens niet won. In 2016 won hij wel de Royal Television Society Award voor beste acteur, een belangrijke televisieprijs in het Verenigd Koninkrijk.

Bekijk de eerste ontmoeting tussen Harry en Hagrid in de allereerste film uit de reeks, Harry Potter en de Steen der Wijzen: